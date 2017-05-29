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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 14:40 BJT

日本股市：收平，市场等候美国将公布的经济数据

路透东京5月29日 - 日本股市周一在震荡交投中持平，投资者静候美国本周将公布的就业等关键经济指标，以找寻美国可能以多快步伐加息的线索。

交投活动亦低迷，今日美国等多家市场适逢假期休市。

日经指数收平，报19,682.57点，当日在平盘上下波动。

东证股价指数收涨0.1%，报1,570.21点，JPX-日经400指数收平，报13,996.49点。

主板交投清淡，仅有12.7亿股易手，为去年8月中旬以来最低水平。(完) (编译 孙茉莉/王琛；审校 郑茵/于春红)
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