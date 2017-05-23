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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 14:23 BJT

日本股市：收盘微跌因曼彻斯特爆炸案打击人气，航空及出口类股下跌

路透东京5月23日 - 日本股市周二微幅收低，英国曼彻斯特一演唱会发生自杀式炸弹袭击，导致投资者谨慎行事，推升了避险日圆，令一些出口导向型股票受挫。

日经指数收跌0.3%至19,613.28点。

东证股价指数跌0.2%至1,565.22点；JPX日经400指数跌0.2%至13,973.43点。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
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