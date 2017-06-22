日本股市：日圆上涨拖累日经指数小幅收跌，高田股价重挫

路透东京6月22日 - 日本股市日经指数周四收盘小幅下跌，回吐早前温和涨势，因日圆上涨打击了市场人气。

日经指数收跌0.1%至20,110.51点，在周三下跌0.5%的基础上继续下跌，进一步脱离周二的日内高点20,318.11点，该点位为2015年8月以来最高水平。

美元兑日圆跌0.4%至111.04日圆。

“日经指数走势沉重，因一些投资者继续针对近期涨势了结获利，同时日圆走强，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

“一些个股因特定的消息而上涨，但整体来看，缺乏重大的买入诱因，”他说。

美国股市周三涨跌互见，标准普尔500指数和道琼工业指数下挫，因油价下滑打压能源股，加重了投资者对低通胀的担忧，医疗保健和科技股上涨，扶助推升纳斯达克指数。

佐鸟电机上涨2.7%，稍早并曾触及2015年11月以来最高。该公司周三称，5月31日止的会计年度料录得净利2.2亿日圆(198万美元)；先前该公司曾预测无获利。

高田跌54.9%，该股自上周消息人士称其准备申请破产以来首次有交易达成。

据两名知情人士称，高田将于周一申请破产保护。

“很明显，有人现在认为高田具有一定的交易价值，”Parry International Trading高管Gavin Parry表示。

东芝股价收窄跌幅，但仍下跌0.3%，该公司希望在下周前能敲定芯片事业出售案。该案价值约180亿美元，将用来弥补庞大损失。

矿业股下跌1.4%。