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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 14:23 BJT

日本股市：日圆兑美元升势打压大盘收低，但周线仍上涨

路透东京5月26日 - 日本股市日经指数周五因日圆兑美元加速上涨而收低，不过周线仍勉力录得涨幅。

日经指数收低0.6%至19,686.84点，但本周仍累计上升0.5%。

美元兑日圆下滑0.4%至111.42日圆。

石油和矿业类股下跌，因油价周四重挫5%并且周五续跌，此前石油输出国组织(OPEC)会议决定令一些投资者失望，他们原本期待能加大减产力度。

石油和煤炭分类指数下跌0.4%，矿业分类指数挫跌2%。

东证股价指数下滑0.6%至1,569.42点，JPX-日经400指数亦下滑0.6%至13,997.82点。(完) (编译 艾茂林/王兴亚；审校 张涛/李春喜)
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