日本股市：日圆兑美元升势打压大盘收低，但周线仍上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月26日 - 日本股市日经指数周五因日圆兑美元加速上涨而收低，不过周线仍勉力录得涨幅。
日经指数收低0.6%至19,686.84点，但本周仍累计上升0.5%。
美元兑日圆下滑0.4%至111.42日圆。
石油和矿业类股下跌，因油价周四重挫5%并且周五续跌，此前石油输出国组织(OPEC)会议决定令一些投资者失望，他们原本期待能加大减产力度。
石油和煤炭分类指数下跌0.4%，矿业分类指数挫跌2%。
东证股价指数下滑0.6%至1,569.42点，JPX-日经400指数亦下滑0.6%至13,997.82点。(完) (编译 艾茂林/王兴亚；审校 张涛/李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为