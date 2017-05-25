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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 14:44 BJT

日本股市：日圆涨势暂歇助力大盘收涨，软银上扬

路透东京5月25日 - 日本股市周四上涨，因日圆走强趋势暂歇，而软银等权重股飙升也支撑人气。

但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。

日经指数收高0.4%至19,813.13点，东证股价指数涨0.2%至1,578.42点。

软银大涨3.8%，此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。(完) (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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