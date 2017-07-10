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日本股市：日圆疲软提振日经指数升至逾一周高位，航运股飙升
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2017年7月10日 / 早上6点33分 / 2 天前

日本股市：日圆疲软提振日经指数升至逾一周高位，航运股飙升

1 分钟阅读

路透东京7月10日 - 日本股市周一升至逾一周高点，追随周五美股涨势，并且美国非农就业报告公布后美元兑日圆表现强劲。该报告令投资者对美国经济实力的信心增强。

日经指数收涨0.8%至20,080.98点，创6月29日以来最高收盘点位。

“今日市场表现得十分直接，投资者青睐汽车和科技等景气循环类股，从美股中寻找指引，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

海运类股是表现最好的板块，之前三大船运公司建立了一家控股公司和一家营运公司，以整合他们的集装箱船运业务。

日本邮船(NYK Lines)涨1.4%，川崎汽船涨2.9%，商船三井跳涨5.0%。

由于之前美国就业增长超过预估，总体市场人气乐观，提振美元兑日圆。美元兑日圆涨0.2%至114.16，之前一度触及114.21高位，为5月11日以来最高水平。

科技类股受到追捧。爱德万测试(Advantest)涨1.9%，东京电子(东京威力科创)涨2.3%，Panasonic涨1.8%。

日本银行股下跌，三菱日联金融集团(MUFG)和瑞穗金融集团双双挫跌0.6%。

东证股价指数涨0.5%至1,615.48点，交易量为15.4亿股，为两周低位。(完) (编译 汪红英/王颖/白云 审校 李爽/于春红/汪红英)

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