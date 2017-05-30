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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 14:18 BJT

日本股市：日圆走强致股市微跌，软银上涨制约跌势

路透东京5月30日 - 日本日经指数周二微跌，市场感觉到了日圆走强的压力，但指数权重股软银上涨在一定程度上制约了跌势。

日经指数收跌0.02%至19,677.85点。盘中低点在19,570.13点，盘中下跌主要受日圆兑美元上涨推动，因欧洲出现新的政治不确定因素。

软银涨2.8%，此前报导称英国芯片设计商ARM Holdings公布了新的芯片设计。软银握有ARM控股权。

东证股价指数涨0.16%至1,572.67点。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
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