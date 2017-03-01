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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 09:40 BJT

日本股市：日圆走软提振出口股带动大盘上扬，静待特朗普讲话

路透东京3月1日 - 日本股市周三早盘盘中上扬，因日圆兑美元走软。投资者正在等待美国总统特朗普的国会讲话，以寻找进一步交投指引。

日经指数上涨1.1%至19,335.97点。

特朗普定于0200 GMT左右开始的讲话备受关注，股市特别是美股稳步上扬，寄望他将宣布一系列措施来刺激美国经济。

“焦点是特朗普是否会提到他之前承诺过的举措，诸如大规模减税，基础设施支出和废除奥巴马医保(Obamacare)，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa说。

“但如果特朗普没有提供各项政策的细节，市场可能会失望。”

在多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发出鹰派言论后，日圆兑美元跌至近一周低点，这在早盘也提振了日经指数。

日圆走软对出口类股的支撑尤为明显。马自达大涨2.6%，丰田汽车涨1.3%，Panasonic涨1.6%，三菱电机上扬1.4%。

旅行社H.I.S. Co大跌3.5%。

资生堂大涨逾4%。

东证股价指数上涨0.8%至1,547.91点；JPX-日经400指数上扬0.9%至13,871.58点。(完) (编译 王兴亚/汪红英；审校 龚芳/张若琪)
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