日本股市：日圆走软提振出口股带动大盘上扬，静待特朗普讲话

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透东京3月1日 - 日本股市周三早盘盘中上扬，因日圆兑美元走软。投资者正在等待美国总统特朗普的国会讲话，以寻找进一步交投指引。
日经指数上涨1.1%至19,335.97点。
特朗普定于0200 GMT左右开始的讲话备受关注，股市特别是美股稳步上扬，寄望他将宣布一系列措施来刺激美国经济。
“焦点是特朗普是否会提到他之前承诺过的举措，诸如大规模减税，基础设施支出和废除奥巴马医保(Obamacare)，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa说。
“但如果特朗普没有提供各项政策的细节，市场可能会失望。”
在多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发出鹰派言论后，日圆兑美元跌至近一周低点，这在早盘也提振了日经指数。
日圆走软对出口类股的支撑尤为明显。马自达大涨2.6%，丰田汽车涨1.3%，Panasonic涨1.6%，三菱电机上扬1.4%。
旅行社H.I.S. Co大跌3.5%。
资生堂大涨逾4%。
东证股价指数上涨0.8%至1,547.91点；JPX-日经400指数上扬0.9%至13,871.58点。(完) (编译 王兴亚/汪红英；审校 龚芳/张若琪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”