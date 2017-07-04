日本股市：日圆走软提振日经指数早盘上涨，但朝鲜发射导弹抑制涨势

路透东京7月4日 - 日股日经指数周二早盘上涨，因乐观的美国经济数据提振了美元兑日圆，但在朝鲜(北韩)发射一枚导弹后，地缘政治担忧打击了人气。

韩国军方表示，朝鲜周二从西部地区发射一枚弹道导弹，之后落入其东海岸外海。本周稍晚20国集团(G20)领导人将在德国召开峰会。

日本政府表示，这枚导弹飞行了大约40分钟，之后可能已落入日本专属经济区，并称日本强烈抗议这种明显违反联合国决议的行为。

日经指数早盘收涨0.43%至20,141.21点，盘中高点为20,197.16点。

“朝鲜发射导弹，让投资者有理由退场观望，”大和证券策略师Takuya Takahashi说。

他说，疲弱日圆今天都将带来支撑，但市场涨幅可能有限。

交易商预计，受美国周二因独立日假期休市影响，日本股市成交量料低迷。

美元兑日圆持稳于113.360，周一尾盘曾触及5月中以来最高位113.480，因美国供应管理协会(ISM))公布的6月全国制造业活动指数优于预期。

汽车类股领涨，交通运输设备类股上扬2.2%，表现居前。

金融类股亦有买需，隔夜美国公债收益率上涨。

东证股价指数早盘收升0.21%至1,617.86点，JPX-日经400指数涨0.32%至14,422.15点。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 白云/于春红)