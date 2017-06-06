日本股市：日经指数下滑，受美股疲软和日圆走强影响

路透东京6月6日 - 日股日经指数周二下滑，因美国股市走低及日圆走强打击日股人气。

日经指数早盘收跌0.72%至20,026.45点，脱离上周五触及的2015年8月以来最高点20,239.81点，该指数在最终突破20,000点的阻力位后触及该水平。

“日经指数站在20,000点上方一段时间之后，该水准现在可能成为支撑位，”Parry International Trading的高管Gavin Parry表示。

但美国股市周一小跌，而日圆走强亦令日股承压。美元兑日圆跌0.6%至109.76，降至六周低位。

“美元强力跌破110日圆，让投资者忧心，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。“不过市场参与人士预计，如果市场跌势加速，日本央行将出手买入上市交易基金(ETF)，支撑市场。”

周二公布的经济数据加剧了悲观人气。日本4月实质薪资较上年同期持平，物价上涨抵消了名义薪资的上涨，而且可能损伤家庭的购买力。

东京证券交易所(TSE)石油和煤炭类股跌0.3%，采矿类股下挫1.2%。油价低迷，因担心卡塔尔和数个阿拉伯国家之间的政治不和将损及石油输出国组织(OPEC)减产的努力。

东芝上扬2.1%，盘初一度大涨4%，此前朝日新闻报导称，东芝考虑给予美国芯片制造商博通(Broadcom)就收购东芝芯片业务进行协商的排他性权利。