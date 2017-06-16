日本股市：日经指数创下一周收盘高位，高田仍停牌

路透东京6月16日 - 日本股市日经指数周五创下一周收盘高位，因日圆下跌。之前日本央行做出政策决议一如预期，令投资者感到宽慰。

日经指数收高0.6%至19,943.26点，为6月9日以来最高收位。该指数本周下跌0.4%。 交易员周五称，富时全球指数调整权重提振了市场交易活动，整体股市成交量为22.8亿股，为6月2日以来最高。成交额触及一周高点3.19万亿(兆)日圆(286.7亿美元)。

东证股价指数涨0.5%至1,596.04点。

在日本央行宣布维持货币政策不变后，美元兑日圆升至日高111.27，这也是6月2日以来最高水准，提振了整体人气。

日本央行还维持承诺将以每年80万亿日圆的速度购买债券。

央行调升对民间消费及海外成长的评估，暗示央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。

交易员指出，一些投资人原本担心，日本央行是否能够在不引起市场震荡的情况下，对外沟通退场策略，但日本央行的政策声明只字未提退出超宽松政策，令投资人松一口气。

“央行完全没提到退场策略，市场松了一口气，至少暂时如此，”摩根大通资产管理全球市场策略分析师Yoshinori Shigemi称。

金融股涨势居前，三菱日联金融集团(MUFG)涨1.1%，野村控股劲升2.9%。

科技股表现落后，受美国科技股颓势拖累。东京电子(东京威力科创)跌1.1%，TDK跌0.4%，夏普跌0.5%。