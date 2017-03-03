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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 14:26 BJT

日本股市：日经指数受周末前获利了结影响下滑，周线涨1%

路透东京3月3日 - 日本股市周五收低，因投资者在周末前获利了结，周四触及14个月高点，因有关美国本月升息的预期升温。

日经权重股迅销(Fast Retailing)逆势上扬，该股受强劲月度销售数据提振大涨2.1%，为日经指数贡献了29个点的升幅。

日经指数收盘下跌0.5%至19,469.17点，周四曾触及19,668.01点，为2015年12月以来最高盘中水平。

日经指数本周周线上扬1.0%。

分析师表示，许多投资者离场，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日晚些时候的演讲，可能提供有关未来几周利率变动的迄今最强烈信号。美联储下次政策会议定于3月14-15日召开。

东证股价指数跌0.4%至1,558.05点，JPX-日经400指数亦跌0.5%至13,955.44点。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 于春红/艾茂林)
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