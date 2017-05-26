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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 11:00 BJT

日本股市：日经指数受日圆持坚打压下滑，但周线仍有望录得涨幅

路透东京5月26日 - 日本日经指数周五仍稳步朝录得周线涨幅前进，受到美股创纪录收盘高位支撑，尽管日圆持坚对市场人气造成一定打压。

日经指数早盘跌0.26%至19,762.11点，但本周以来仍累计上涨0.8%。

“日圆走强对日经指数今日走势带来拖累，抵消了昨日美股上涨的影响，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

“日经指数在逼近20,000点关键点位之际面临沉重压力，因此下周可能会呈区间波动，”他说。

美元兑日圆微跌0.1%至111.69日圆，低于周三创下的一周高点112.13日圆。

周四，标准普尔500指数和纳斯达克指数均收于纪录高点，因在零售商公布强劲业绩后，非必需消费品类股上扬。

美国上周初请失业金人数小幅增加，四周均值触及44年低位，凸显美国经济前景亮丽，这帮助稳定美元。周四公布的其它数据显示，4月商品贸易逆差扩大、库存下降。

“近来，日经指数对外汇市场走势的敏感度甚至超过了对美国股市的敏感度，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

任天堂股价跳涨逾3.3%，至7月以来最高水准，延续近来涨势。

东芝涨0.1%.

石油和矿业类股下跌，受油价周四下跌5%拖累。

东证股价指数石油和煤炭分类指数跌0.2%，矿业分类指数下跌0.2%。

东证股价指数早盘收跌0.3%至1,573.97点；JPX-日经400指数跌0.3%至14,041.67点。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 戴素萍/李爽)
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