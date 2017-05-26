日本股市：日经指数受日圆持坚打压下滑，但周线仍有望录得涨幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月26日 - 日本日经指数周五仍稳步朝录得周线涨幅前进，受到美股创纪录收盘高位支撑，尽管日圆持坚对市场人气造成一定打压。
日经指数早盘跌0.26%至19,762.11点，但本周以来仍累计上涨0.8%。
“日圆走强对日经指数今日走势带来拖累，抵消了昨日美股上涨的影响，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。
“日经指数在逼近20,000点关键点位之际面临沉重压力，因此下周可能会呈区间波动，”他说。
美元兑日圆微跌0.1%至111.69日圆，低于周三创下的一周高点112.13日圆。
周四，标准普尔500指数和纳斯达克指数均收于纪录高点，因在零售商公布强劲业绩后，非必需消费品类股上扬。
美国上周初请失业金人数小幅增加，四周均值触及44年低位，凸显美国经济前景亮丽，这帮助稳定美元。周四公布的其它数据显示，4月商品贸易逆差扩大、库存下降。
“近来，日经指数对外汇市场走势的敏感度甚至超过了对美国股市的敏感度，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。
任天堂股价跳涨逾3.3%，至7月以来最高水准，延续近来涨势。
东芝涨0.1%.
石油和矿业类股下跌，受油价周四下跌5%拖累。
东证股价指数石油和煤炭分类指数跌0.2%，矿业分类指数下跌0.2%。
东证股价指数早盘收跌0.3%至1,573.97点；JPX-日经400指数跌0.3%至14,041.67点。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 戴素萍/李爽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为