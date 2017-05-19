日本股市：日经指数受金融股提振小涨，但周线五周来首跌

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透东京5月19日 - 日本日经指数周五小涨，因前一交易日遭抛售的金融股吸引逢低买盘，但由于美国方面的政治不确定性令投资者保持谨慎，股指涨幅有限。
日经指数收高0.2%至19,590.76点，逆转早盘下跌局面。
该指数周线跌1.5%，为五周来首次。
高田周五跳涨20%。丰田汽车等四家汽车生产商同意以5.53亿美元，和解与高田气囊气体发生器有关的集体诉讼。
东证股价指数收涨0.3%至1,559.73点；JPX-日经400指数收涨0.4%至13,929.80点。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 张涛)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。