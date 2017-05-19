日本股市：日经指数受金融股提振小涨，但周线五周来首跌

路透东京5月19日 - 日本日经指数周五小涨，因前一交易日遭抛售的金融股吸引逢低买盘，但由于美国方面的政治不确定性令投资者保持谨慎，股指涨幅有限。

日经指数收高0.2%至19,590.76点，逆转早盘下跌局面。

该指数周线跌1.5%，为五周来首次。

高田周五跳涨20%。丰田汽车等四家汽车生产商同意以5.53亿美元，和解与高田气囊气体发生器有关的集体诉讼。