版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 14:19 BJT

日本股市：日经指数在淡静交投中收平，投资者等待一系列全球重大事件

路透东京6月7日 - 日本股市周三几无变动，交投淡静，在本周稍晚一系列可能影响市场的大事件发生前，投资者继续规避风险资产。

日经指数在震荡交投中收平，报19,984.62点。

投资者静待周四的几大重要事件，即英国大选、欧洲央行会议决策，以及前联邦调查局(FBI)局长科米的国会听证。中国也将在本周发布一连串经济数据。

东证股价指数也收平，报1,597.09点。成交额为2.3万亿日圆，为逾一周来最低。（完） (编译 高琦 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐