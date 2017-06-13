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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 14:15 BJT

日本股市：日经指数基本收平，美国科技股下滑造成的影响减弱

路透东京6月13日 - 日本日经指数周二收复稍早多数失地并持稳，美国科技股下滑造成的影响已减弱。

日经指数小跌0.05%收报19,898.75点。

日经指数限在窄幅区间内交投；美国联邦储备理事会(美联储/FED)为其两天的政策会议将在周三结束，预计美联储将在本次会议上升息。

东证股价指数收高0.1%，报1,593.51点。JPX日经400指数涨0.1%，收报14,190.22点。(完) (编译 刘秀红/王琛；审校 孙茉莉/于春红)
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