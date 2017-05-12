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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 15:06 BJT

日本股市：日经指数小幅收低，因日圆走强引发股指期货卖压

路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。

日经指数下跌0.4%，收报19,883.90点。该指数本周上涨2.3%，为连续第四周录得周线涨幅，得益于围绕欧洲和朝鲜半岛政治局势的忧虑缓解。

东证股价指数下跌0.4%至1,580.71点。

JPX-日经400指数下跌0.4%至14,111.69点。

日产汽车逆市飙升3.0%，因其计划上调派息，不过其预测获利将下降，令人颇感意外，同时该公司的财测也低于分析师预期。(完) (编译 高琦/王洋; 审校 张涛/于春红)
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