日本股市：日经指数小幅收低，因日圆走强引发股指期货卖压

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
日经指数下跌0.4%，收报19,883.90点。该指数本周上涨2.3%，为连续第四周录得周线涨幅，得益于围绕欧洲和朝鲜半岛政治局势的忧虑缓解。
东证股价指数下跌0.4%至1,580.71点。
JPX-日经400指数下跌0.4%至14,111.69点。
日产汽车逆市飙升3.0%，因其计划上调派息，不过其预测获利将下降，令人颇感意外，同时该公司的财测也低于分析师预期。(完) (编译 高琦/王洋; 审校 张涛/于春红)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。