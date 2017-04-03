日本股市：日经指数小涨，短观数据向好未能抵消围绕出口类股的担忧

路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。
东芝走势也抑制人气。该股跌逾7%，且成交额最大，之前消息人士告诉路透，这家陷入困境的日本综合性企业可能会第三次推迟公布财报。
这使日经指数的涨幅受限，早盘收升至18,977.37点，该指数上周跌1.8%，并一度跌至七周低位18,909.26点。
日本央行短观调查报告显示，日本3月大型制造业者信心连续第二个季度改善，3月大型制造业景气判断指数为正12，为2015年12月以来最高，仅略低于市场预估。
市场参与者称，尽管整体结果良好，但围绕汽车生产等行业前景的担忧仍打压乐观情绪。
确实，日本央行的调查显示，美国总统特朗普的保护主义立场似乎打压大型汽车生产商前景，分项指数较三个月前下跌9点至正9。
“该数据令日股上行空间受限，”瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura称。
Miura认为，目前市场将继续从美元/日圆走势中寻求指引。
交易商称，短期而言，投资者聚焦美国经济数据，如美国工厂活动及就业数据等。
周一东证股价指数33个分项指数中有28个上涨。食品及采矿类股走高，味之素涨1.8%，龟甲万涨1.5%。
东证股价指数涨0.3%至1,516.42点，JPX日经400指数涨0.3%至13,560.20点。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 艾茂林/戴素萍)