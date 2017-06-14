日本股市：日经指数微幅收跌观望美联储决议，任天堂表现突出

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月14日 - 日本股市日经指数周三微幅收低，交投震荡，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策决议出炉之前，投资人不愿建立部位。
日经指数收盘下跌0.1%，至19,883.52点，但稍早时在平盘上方。
在美联储公布决议之前，日经指数陷于狭幅区间。美联储周三稍晚将结束两天会议，预料将宣布升息。
与此同时一些公司因消息而成为焦点。任天堂上涨1.8%，按成交量计是交投活跃的个股。之前该公司在推特上宣布，将在10月27日为Switch主机推出游戏Super Mario Odyssey。
小野药品跳升5.1%，之前该公司表示将回购最多2,000万股股份，占已发行股份的3.8%。
东证股价指数收跌0.1%至1,591.77点，JPX日经400指数也下跌0.1%至14,176.26点。(完) (编译 蔡美珍/王洋; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为