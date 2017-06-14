日本股市：日经指数微幅收跌观望美联储决议，任天堂表现突出

路透东京6月14日 - 日本股市日经指数周三微幅收低，交投震荡，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策决议出炉之前，投资人不愿建立部位。

日经指数收盘下跌0.1%，至19,883.52点，但稍早时在平盘上方。

在美联储公布决议之前，日经指数陷于狭幅区间。美联储周三稍晚将结束两天会议，预料将宣布升息。

与此同时一些公司因消息而成为焦点。任天堂上涨1.8%，按成交量计是交投活跃的个股。之前该公司在推特上宣布，将在10月27日为Switch主机推出游戏Super Mario Odyssey。

小野药品跳升5.1%，之前该公司表示将回购最多2,000万股股份，占已发行股份的3.8%。