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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 14:19 BJT

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽

路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。

日经指数收高0.7%，报19,742.98点，为5月17日以来最高收位。

东证股价指数涨0.6%，报1,575.11点，JPX-日经400指数升0.6%，报14,050.51点。(完) (编译 孙茉莉; 审校 白云)
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