日本股市：日经指数收升1.6%破两万点关口，并触及近两年高位

路透东京6月2日 - 日本股市日经指数周五升破两万点关口，为2015年12月以来首见，因强劲的美国经济数据和日圆走软提振了投资者信心。

日经指数收盘涨1.6%至20,177.28点，创2015年8月中以来最高收位。本周累计上涨2.5%。

成交额和成交量均较高，主板成交量达23亿股，成交额为3.2万亿(兆)日圆，均创5月8日以来最高水准。

东证股价指数上涨1.6%至1,612.20点。

Parry International Trading Ltd总经理Gavin Parry称，对交易商来说，两万点是一个重要的技术和心理关口，因此如果该水准出现一些阻力，不应该感到意外。

交易商还表示，当全球环境出现改善的时候，日本企业获利就会受到更大的关注，截至3月的财年日企获利成长达16%。

“如果没有全球性的风险以及日圆升值，日本股市早就涨到这个水平了，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

藤户则弘称，但下周美国政治纷扰可能令投资者再感不安。

前美国联邦调查局(FBI)局长科米下周四将就俄罗斯涉嫌干预美国大选的调查向参议院委员会作证。此次听证可能令美国总统特朗普再度面临困局。

“市场担心对特朗普干涉联邦调查的指控，将使得减税与经济政策的努力被耽搁，”藤户则弘表示，并称美元兑日圆有下滑风险，从而不利日股。

从技术面看，本周的涨势已经推动日经指数进入超买区域，相对强弱指标(RSI)达到77，使其很容易遭遇获利了结。