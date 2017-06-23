日本股市：日经指数收平，受美元/日圆持稳影响

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透东京6月23日 - 日本股市日经指数周五收盘大致持平，因重大经济事件后美元/日圆持稳，另外任天堂触及多年新高，因投资者对其将为Switch主机推出的一款新游戏寄予厚望。
日经指数收报20,132.67点，当日涨0.1%。该指数本周累计涨1.0%，为三周来首次周线上升；周二曾触及2015年8月以来最高，受日圆下跌及外界对全球经济乐观支撑。
出口股涨跌互见，美元兑日圆持稳于111.28，未能刺激走势。丰田汽车下跌0.3%，本田汽车上涨0.5%，东京电子(东京威力科创)跌1.0%。
交易员表示，美联储及日本央行的货币政策决议尘埃落定后，投资人苦于寻找激发走势的新题材。
“彷佛市场已经提前开始暑休，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸称。“即使美联储升息后，美元兑日圆并未走强，所以投资认为难以追高日股。”
受日本放送协会(NHK)报导的影响，移动电话运营商的股票表现逊于大盘。报导称，政府将实施行政指导，敦促公司能在客户签合同前更好的向客户解释手机推销计划。
NTT Docomo下滑0.1%，KDDI Corp跌0.2%，软银跌0.2%。
东证股价指数上涨0.1%至1,611.34点。JPX-日经400指数上涨0.1%至14,332.34点。（完） (编译 于春红/蔡美珍/高琦 审校 王洋/张若琪/于春红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。