日本股市：日经指数收盘小升守于两年高位附近，新兴板指数跳涨

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透东京6月26日 - 日本股市日经指数周一微升，守在上周触及的两年高点附近，因市场对全球经济看法乐观，但成交创逾两个月来最低。
日经指数上涨0.1%，至20,153.35点，短线支撑在重要心理关卡20,000点。日经指数6月20日触及20,318点。
“两万点大关是一个重要支撑位，市场正面聚焦于个别股票的获利、企业动作及股东权益报酬率(ROE)上升，”Parry International Trading Limited执行董事Gavin Parry称。
东证股价指数收涨0.1%，报1,612.21点，但由于缺乏宏观经济题材给市场提供清晰方向，成交量触及逾两个月最低。
交投集中在东芝等个股上。东芝大跌3.1%，此前东京证交所决定将该公司降级至二板市场。
东京证交所的创业板市场也成交活跃，Mothers市场指数上涨3.2%。
其中，游戏公司Klab成交活跃，上涨3.1%；此前该公司宣布今年夏天将发表一款与媒体公司Broccoli共同开发的新游戏。Broccoli股价上涨5.2%。
其他方面，金融股下跌，银行股指数和保险股指数分别下跌0.5%和0.8%。
三井住友金融集团跌1.4%，第一生命控股跌0.9%，T&D Holdings跌0.9%。
投资者关注高田方面的进展，该公司已申请破产保护。
高田称将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求15.88亿美元的金援。
东京证券交易所称，高田股票将于7月27日被摘牌。该公司股票周一全天暂停交易，上周五收在160日圆。
“高田破产是坏消息，但鉴于市场早就知道该公司陷入困境，该消息对整体投资者情绪的影响有限，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/侯雪苹；审校 张若琪/高琦/于春红)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。