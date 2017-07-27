日本股市：日经指数收盘微涨，受全球股市普涨以及任天堂升势拉动

路透东京7月27日 - 日本股市日经指数周四收盘微涨，受全球风险较高资产普涨以及任天堂股价跳涨的带动。任天堂公布的获利好于预期，提振股价上涨。

日经指数收涨0.2%至20,079.64点，收复稍早跌幅。

外界认为，由于通胀持续低迷，美联储对于今年再次升息可能变得愈发谨慎，这种看法提振全球股市上涨。

美联储周三维持利率不变，称预计不久后将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。但同时还表示，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑。

“美联储的决议最先看似暗示了鸽派基调，美元随之下跌。美国长期公债收益率料将处于守势，这将有利于日本股市，”乐天证券首席策略师Masayuki Kubota称。

“日经指数一段时间内可能将守在20,000点关口附近的窄幅区间。”

分析师还称，随着日企公布4-6月财报，市场暂时将关注个股业绩。

任天堂飙升7.6%，按成交额计为交投最热络的个股。此前该公司公布，第一季重返获利，优于分析师预估，因市场对其Switch游戏机需求旺盛。

另外，电子设备制造商日立国际电气涨4.6%，因公司上调了本财年的获利前景。

但银行及保险商类股表现逊于大盘。三菱日联金融集团(MUFG)跌0.5%；三井住友金融集团跌0.6%；第一生命控股跌0.5%。

东证股价指数涨0.4%至1,626.84点。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 徐文焰/蔡美珍)