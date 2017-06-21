日本股市：日经指数收跌，受日圆走强及矿业股下跌拖累

美股隔夜下挫，因油价下跌拖累能源股挫低，这也损及亚州市场人气。

“日圆走强，再加上油价下滑，使投资者离场观望，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

日本国际石油开发帝石跌1.2%，Japan Petroleum Exploration跌1.9%。

但低廉的油价助推航空股。日本航空涨0.3%，ANA Holdings涨0.5%。

东芝开盘上扬，震荡收挫2.2%。东芝周三称，其董事会已选择一个由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。