日本股市：日经指数收跌，金融类股表现不佳

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月15日 - 日股日经指数周四在震荡交投中收跌，此前美国通胀数据疲弱，超过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的影响，同时，美国公债收益率下降拖累金融类股。
华盛顿邮报周三援引匿名官员报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。这亦打压市场人气。
日经指数收跌0.3%，报19,831.82点，早盘曾短暂涨至平盘上方。
“日圆走强之后，整体人气变差...美国经济数据疲软及特朗普遭调查的报导，都将成为买进日圆的理由，”Nissay资产管理股市分析师Isao Kubo称。
美元/日圆隔夜跌至八周低点108.81日圆，之后才回升到109.59，美元/日圆跌势打压了出口股。丰田汽车下滑1.1%，Panasonic下挫1.6%。
受美债收益率下跌拖累，金融股表现落后，银行股指数跌1.5%，保险股指数下挫1.8%，三菱日联金融集团(MUFG)挫低2.0%。
美联储一如预期将指标利率区间升至1.00-1.25%，并公布缩减资产负债表计划细节。决策官员亦暗示今年料将再升息一次。
但美国通胀及零售销售数据疲软，压过了美联储升息消息。
“随着重大事件的过去，市场放松下来。但在疲弱的美国经济数据公布后，市场面对很多疑问。”大和证券分析师Takuya Takahashi表示。
美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，核心CPI较上年同期的增幅滑落到1.7%，为2015年5月以来最低增幅。
美国5月零售销售较前月减少0.3%，远逊于预估的增加0.1%，并创下2016年1月以来最大降幅。
“投资者难以想象美国经济将从第一季的颓势中复苏，也不认为通胀率能很快回升。”Takahashi表示。
任天堂逆势大涨4.3%，延续昨日的升势。该公司周三在推特上宣布，将在10月27日为Switch主机推出游戏Super Mario Odyssey。
东证股价指数下跌0.2%，报1,588.09点。（完） (编译 王琛/蔡美珍/高琦 审校 于春红/王红英/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为