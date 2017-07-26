日本股市：日经指数收高中止三连跌，但美联储决议前市场心态谨慎

路透东京7月26日 - 日本股市周三上涨，中止三日连跌，因美股强劲涨势提振此间人气，同时卡特彼勒(Caterpillar)的良好业绩激发投资者对小松制作所和日立建机等公司的兴趣。

虽然整体人气改善，但投资者稍后针对盘初上涨的一些股票锁定获利，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚公布货币政策决议前，投资者保持谨慎。

日经指数收高0.5%至20,050.16点，四日来首度上涨。

日经嘉斯达克(Jasdaq)指数上涨0.2%，为连续第六日上扬，散户持续买进中小型股。

建筑设备股吸引买盘，小松制作所劲升2.7%，日立建机上升2.9%，因全球最大建筑和矿产设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)发布了优于预期的业绩报告，并且该公司再度调高全年预估。

日本企业开始公布4-6月财报，安川电机上周公布业绩意外强劲，激励投资人信心。

信越化学工业周三盘中一度劲升3.4%，创纪录高位，因该公司预计本财年营业利润成长12.3%。

但投资人随后了结获利，信越化学终场收低1.7%。

由于市场聚焦于美联储决议，午后涨势受限。

东证股价指数上涨0.2%，至1,620.88点。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 汪红英/王兴亚)