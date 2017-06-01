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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 14:17 BJT

日本股市：日经指数收高1.1%止住四连跌，因数据乐观和日圆走弱

路透东京6月1日 - 日本股市日经指数周四收涨，止住四日连跌态势，受乐观的本国经济数据和日圆走弱的提振。

日经指数收高1.1%至19,860.03点。

周四公布的数据显示，1-3月当季日本企业加快资本支出的步伐，这点亮了对日本企业的信心。

日圆兑美元温和下跌，因之前触及两周高位的涨势遭遇获利了结。

东证股价指数收高1.1%至1,586.14点。

JPX-日经400指数收高1.2%报14,142.82点。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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