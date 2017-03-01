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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 15:03 BJT

日本股市：日经指数收高1.44%至两周最高收位，焦点转向美联储政策

路透东京3月1日 - 日本股市周三涨至两周高位，投资者回补仓位，关注焦点转向美国货币政策。此前美国总统特朗普在国会发表讲话，未就政策面透露细节或带来什么意外。

日经指数收高1.44%至19,393.54点，创2月15日以来最高收盘点位，因投资者回补仓位，特朗普讲话未有负面因素，让人稍感宽心。

特朗普承诺改革美国移民制度，改善就业和薪资状况，对中产阶层及企业进行减税。

与此同时，美元上涨，因对美国在本月加息的预期升温。交易员称，市场关注焦点已经转到今后的美国货币政策上。

“未来数周美债收益率走向，以及美元兑日圆的汇价水平，可能会为日本股市提供线索，”SMBC日兴证券投资研究总经理Chihiro Ohta称。

东证股价指数涨1.2%至1,553.09点，JPX日经400指数涨1.2%至13,917.46点。(完) (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 王兴亚/王洋)
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