日本股市：日经指数早盘上涨，受助于出口股和金融股

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月24日 - 日股日经指数周三早盘上涨，美元兑日圆上涨扶助出口类股，同时美债收益率(殖利率)上扬提振金融股。
日经指数早盘收升0.48%至19,707.87点。
美股上涨提振日本股市人气。美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气。
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
日经指数在5月16日升至17个月高点19,998.49点，受日圆走软提振，但两日后下跌逾500点，因担心特朗普干涉联邦调查相关指控可能会影响他的总统职位，并导致其在减税和经济刺激方面的举措被推迟。
交易员表示，虽然投资者谨慎关注美国政治事态的发展，但美股的韧性带动投资者的风险偏好回升。
美元兑日圆上涨0.15%至111.945日圆，为一周最高水准，提振了本田汽车、东京电子(东京威力科创)和爱德万测试(Advantest)等出口商类股，三只个股早盘分别收升1.9%、1.4%和1.4%。
银行和保险类股受到追捧。日本三井住友金融集团(SMFG)涨1.2%，瑞穗金融集团涨0.9%，T&D Holdings跳涨1.7%。
下跌股中，日本服装连锁店岛村大跌9.9%，因其之前公布的5月营收不佳。
东证股价指数早盘收涨0.49%，至1,572.85点；JPX-日经400指数涨0.41%至14,030.78点。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为