日本股市：日经指数早盘上涨，受助于出口股和金融股

路透东京5月24日 - 日股日经指数周三早盘上涨，美元兑日圆上涨扶助出口类股，同时美债收益率(殖利率)上扬提振金融股。

日经指数早盘收升0.48%至19,707.87点。

美股上涨提振日本股市人气。美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气。

“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。

日经指数在5月16日升至17个月高点19,998.49点，受日圆走软提振，但两日后下跌逾500点，因担心特朗普干涉联邦调查相关指控可能会影响他的总统职位，并导致其在减税和经济刺激方面的举措被推迟。

交易员表示，虽然投资者谨慎关注美国政治事态的发展，但美股的韧性带动投资者的风险偏好回升。

美元兑日圆上涨0.15%至111.945日圆，为一周最高水准，提振了本田汽车、东京电子(东京威力科创)和爱德万测试(Advantest)等出口商类股，三只个股早盘分别收升1.9%、1.4%和1.4%。

银行和保险类股受到追捧。日本三井住友金融集团(SMFG)涨1.2%，瑞穗金融集团涨0.9%，T&D Holdings跳涨1.7%。

下跌股中，日本服装连锁店岛村大跌9.9%，因其之前公布的5月营收不佳。