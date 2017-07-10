日本股市：日经指数早盘上涨，日圆疲软提振出口类股且航运股飙升

路透东京7月10日 - 日本股市日经指数周一上涨，追随周五美股涨势，并且美国非农就业报告公布后美元兑日圆表现强劲。该报告令投资者对美国经济实力的信心增强。

日经指数早盘收涨0.68%至20,065.05点。

“今日市场表现得十分直接，投资者青睐汽车和科技等景气循环类股，从美股中寻找指引，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

与此同时，海运板块是表现最佳的板块，此前三大海运公司组建了一家控股公司和一家运营公司，以整合他们的集装箱海运业务。

日本邮船(NYK Lines)一度跳涨4.1%，早盘收涨2.3%；川崎汽船一度大涨4.4%，早盘收涨2.56%；商船三井早盘收涨5.6%，此前一度飙涨6.2%。

整体市场人气向好，此前出炉的美国就业数据胜过预期，提振美元兑日圆走势，并扶助出口商类股。斯巴鲁涨1.05%，本田汽车涨0.75%。

科技板块也受到买需提振。爱德万测试涨2.33%，东京电子(东京威力科创)亦涨2.33%，Panasonic涨2.22%。

美国6月就业增长幅度大幅提高，超过分析师预期，雇主同时提高工人工作时间，这显示就业市场强劲，可能让美联储进行年内第三次升息，即便薪资增长迟缓。

另一方面，银行类股则表现低迷，三菱日联金融集团跌0.81%，瑞穗金融集团跌0.73%。

东证股价指数涨0.48%至1,614.71点。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 王兴亚/白云)