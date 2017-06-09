日本股市：日经指数早盘上涨，软银因收购案而跳涨

路透东京6月9日 - 日股日经指数周五早盘上涨，权重股软银跳涨7%，此前该公司旗下子公司同意收购一家机器人公司，但交易商表示，英国大选结果可能出人意料，令投资人紧张不安。

日经指数早盘收升0.91%至20,089.90点，周线则将下跌0.5%。

日股盘中交投震荡，此前一份出口民调显示，英国首相特雷莎梅领导的保守党将无法赢得议会的多数优势。这一令人震惊的结果恐将在英国引发政治动荡，并可能令英国退欧谈判推迟。

“如果真是如此，英国退欧谈判将会有很大的不确定性，市场因此可能避险，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

投票仍在继续。英国广播公司(BBC)称，首相特雷莎梅所在的保守党仍料将是议会的最大党派，保守党流失的席位料将比出口民调显示的要少，但仍达不到多数优势的水平。

但交易员称，保守党有可能失去多数党地位，这就足以使对冲基金和大宗商品交易顾问等短线投资者进行空头回补。

与此同时，软银跳涨逾7%，触及17年高位，此前该公司旗下一子公司已经同意从Alphabet Inc手中收购机器人公司Boston Dynamics。

软银为日经指数贡献了74点，从而提振该指数的表现胜过东证股价指数，后者仅上涨0.3%。

出口类股涨跌互见，丰田汽车涨0.5%，日产汽车微跌0.05%，Panasonic Corp跌1.1%。