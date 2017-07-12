日本股市：日经指数早盘下跌，出口股遭获利回吐盘打压

路透东京7月12日 - 日本股市日经指数周三早盘下跌，出口股遭到抛售，因围绕特朗普政府的新争议，导致美元兑日圆走贬。

日经指数在早盘交易中跌0.3%至20,131.06点。

出口股遭获利回吐盘打压下跌；该板块在过去几日上涨，因预期日圆疲软带动企业获利改善。

爱德万测试(Advantest)早盘收跌0.61%，东京电子(东京威力科创)下跌0.83%，丰田汽车下滑1.05%，此前美元兑日圆贬值0.2%至113.675日圆，脱离周二所及四个月高点114.495。

根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年欣然同意与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，而且据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报，以此作为俄罗斯正式支持特朗普的举措之一。

日本分析师表示，华府政治纷扰对日股的影响可能有限。

“投资者对华府的政治事件并没有那么沮丧，他们看到华尔街在亚洲市场开盘前似乎已消化了这一事件，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

他也表示，投资者关注美联储主席叶伦当日稍晚的谈话。

东证股价指数早盘收跌0.3%，报1,622.25点。(完) (编译 侯雪苹/陈宗琦；审校 于春红)