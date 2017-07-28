日本股市：日经指数早盘下跌，受科技股重挫及对安倍政府的担忧拖累

路透东京7月28日 - 日股日经指数周五早盘下跌，因科技类股重挫，追随纳斯达克市场颓势，美元兑日圆走软也令投资者保持谨慎。

半导体设备生产商类股大跌，东京电子(东京威力科创)和爱德万测试(Advantest)分别下跌6.2%和2.7%，为日经指数“贡献”44个点的点数跌幅。

早盘收盘时，日经指数下跌0.4%至19,994.54点。该指数本周周线料下跌0.5%。

日本防卫大臣稻田朋美的辞职也令市场人气受到打压。她此前犯下的一系列过失导致首相安倍晋三支持率大跌。

“日股上档受限，部分是因为安倍支持率下降。”三井住友信托资产管理的策略部总经理Masashi Oda表示。

“防卫大臣的继任人选尚未浮出水面，我们不应当过分谨慎，不过投资者在一段时期内不会追高市场了。”Oda说道。

日本公司公布的财报喜忧参半，影响周五个股走势。日产汽车下跌4.2%，因第一季营业利润同比大降12.8%。

建筑设备生产商日立建机一度涨至九年高点，因季度营业利润跳增584.5%至167亿日圆，得益于中国和北美的需求强劲。

大和证券挫低4.6%，因季度净利下降21%。

东证股价指数早盘下滑0.2%至1,623.79点。（完） (编译 汪红英/高琦 审校 孙茉莉/张荻)