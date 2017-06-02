日本股市：日经指数早盘升破两万点关口，触及近两年高位

路透东京6月2日 - 日本股市日经指数周五升破两万点关口，为2015年12月以来首见，此前出炉的一系列美国经济数据表现强劲，提振美股和美元兑日圆。

日经指数早盘盘中升破20,000点，上涨1.3%，至20,115.23点，为2015年8月以来最高。该股指本周有望上涨2.1%。

Parry International Trading Ltd经理Gavin Parry称，对交易商来说，两万点是一个重要的技术和心理关口，因此如果该水准出现一些阻力，不应该感到意外。

交易商还表示，当全球环境出现改善的时候，日本企业获利就会受到更大的关注，截至3月的财年日企获利成长达16%。

“如果没有全球性的风险以及日圆升值，日本股市早就涨到这个水平了，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

但下周美国政治纷扰可能令投资者再感不安，因前美国联邦调查局(FBI)局长科米下周四将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证。此次听证可能令特朗普再度面临困局。

“市场担心对特朗普干涉联邦调查的指控，将使得减税与经济政策的努力推迟，”藤户则弘表示，并称美元兑日圆有下滑风险，从而不利日股。

景气循环股受到风险偏好提振，金融与出口商类股表现突出。野村控股跳涨4.96%，三菱日联金融集团(MUFG)劲升3.25%。