日本股市：日经指数早盘升破两万点关口，触及近两年高位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月2日 - 日本股市日经指数周五升破两万点关口，为2015年12月以来首见，此前出炉的一系列美国经济数据表现强劲，提振美股和美元兑日圆。
日经指数早盘盘中升破20,000点，上涨1.3%，至20,115.23点，为2015年8月以来最高。该股指本周有望上涨2.1%。
Parry International Trading Ltd经理Gavin Parry称，对交易商来说，两万点是一个重要的技术和心理关口，因此如果该水准出现一些阻力，不应该感到意外。
交易商还表示，当全球环境出现改善的时候，日本企业获利就会受到更大的关注，截至3月的财年日企获利成长达16%。
“如果没有全球性的风险以及日圆升值，日本股市早就涨到这个水平了，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。
但下周美国政治纷扰可能令投资者再感不安，因前美国联邦调查局(FBI)局长科米下周四将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证。此次听证可能令特朗普再度面临困局。
“市场担心对特朗普干涉联邦调查的指控，将使得减税与经济政策的努力推迟，”藤户则弘表示，并称美元兑日圆有下滑风险，从而不利日股。
景气循环股受到风险偏好提振，金融与出口商类股表现突出。野村控股跳涨4.96%，三菱日联金融集团(MUFG)劲升3.25%。
东证股价指数早盘涨1.25%至1,606.01点。JPX-日经400指数上扬1.33%，报14,330.44点。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 王兴亚/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为