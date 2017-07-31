日本股市：日经指数早盘变动不大，乐观业绩被日圆升值忧虑抵消

路透东京7月31日 - 日本日经指数周一早盘几无变动，钢铁股和其他业绩良好个股的涨幅，被对日圆升值的谨慎情绪抵消，日圆兑美元涨至一个半月高点。

日经指数早盘微跌0.1%至19,946.32点。月线累计已下滑0.4%，此前在宽度为344.23点的波动区间浮动，此为该指数31年来最窄的月度交投区间。

“总的来说，迄今为止企业的获利情况都挺好，一些保守的企业甚至提高了年度财测，”Commons Asset Management总裁Tetsuro Ii说。

“但市场上没有多少人表示他们愿意在此时买进。”他补充道，指出投资者目前对全球主要央行缩减刺激举措以及股市相对较高的估值保持警惕，特别是美股的估值颇高。

东证股价指数早盘收报1,620.73点，日内基本持平，本月迄今的涨幅仅为0.6%。

东证股价指数本月的表现好于日经指数，得益于小盘股的走坚。日经指数与东证股价指数的比率(NT ratio)已经降至2016年4月以来最低。

机器人生产商发那科(Fanuc)下挫3%，拖累日经指数周一早盘走势。

钢铁类股则大涨，因为业绩正面。神户制钢大涨6.8%，新日铁住金上涨2.2%。（完） (编译 白云/高琦 审校 张若琪/孙茉莉)