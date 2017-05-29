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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 11:21 BJT

日本股市：日经指数早盘在震荡中小升，市场等候美国就业报告等数据

路透东京5月29日 - 日本股市周一早盘在震荡交投中小升，投资者等候本周稍晚出炉的美国就业报告等重要经济数据，以研判下次升息时间。

朝鲜周一稍早发射疑似短程弹道导弹，但市场几无反应。

交投迟滞，部分是因为美国市场因阵亡将士纪念日休市。

日经指数早盘收升0.16%至19,717.56点，稍早曾跌至平盘下方。

交易商称，重点关注本周稍晚将公布的一连串美国数据，其中周五的非农就业报告可能会让市场进一步掌握美联储的政策意向。

“即将进入6月，市场的关注完全转向美国货币政策，市场预计美国将升息，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸说。

他补充说，任何有关美联储希望缩减资产负债表的迹象，都可能打击股市。

主要出口类股涨跌不一；采油类股表现不佳，因油价维持疲弱。

夏普表现突出，一度上扬逾4%，此前公司预测四年来料首次录得全年净利。

东证股价指数涨0.27%至1,573.64点，JPX-日经400指数涨0.21%至14,026.54点。(完) (编译 戴素萍/艾茂林; 审校 王兴亚/张若琪)
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