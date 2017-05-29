日本股市：日经指数早盘在震荡中小升，市场等候美国就业报告等数据

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月29日 - 日本股市周一早盘在震荡交投中小升，投资者等候本周稍晚出炉的美国就业报告等重要经济数据，以研判下次升息时间。
朝鲜周一稍早发射疑似短程弹道导弹，但市场几无反应。
交投迟滞，部分是因为美国市场因阵亡将士纪念日休市。
日经指数早盘收升0.16%至19,717.56点，稍早曾跌至平盘下方。
交易商称，重点关注本周稍晚将公布的一连串美国数据，其中周五的非农就业报告可能会让市场进一步掌握美联储的政策意向。
“即将进入6月，市场的关注完全转向美国货币政策，市场预计美国将升息，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸说。
他补充说，任何有关美联储希望缩减资产负债表的迹象，都可能打击股市。
主要出口类股涨跌不一；采油类股表现不佳，因油价维持疲弱。
夏普表现突出，一度上扬逾4%，此前公司预测四年来料首次录得全年净利。
东证股价指数涨0.27%至1,573.64点，JPX-日经400指数涨0.21%至14,026.54点。(完) (编译 戴素萍/艾茂林; 审校 王兴亚/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为