日本股市：日经指数早盘小幅收低，因日圆微升及矿业类股走低

路透东京6月21日 - 日股日经指数周三早盘小幅收低，因日圆微升侵蚀风险偏好；矿业类股因油价走软而表现欠佳。

日经指数早盘收低0.23%，报20,183.09点，脱离了上日触及的近两年高位。

美股隔夜下挫，因油价下跌拖累能源股挫低，并损及亚州市场人气。

矿业类股表现最差，跌1.6%。此前油价下跌约2%，因有消息称，几个主要产油国的供应在增多。

“日圆走强加之油价下跌，令投资者保持场边观望，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

美元兑日圆跌0.1%至111.320，脱离周二所及近一个月高位111.790。

国际石油开发帝石跌1.8%，日本石油资源开发株式会社(Japan Petroleum Exploration Co)跌1.7%。

另一方面，油价下跌则帮助提振航空类股人气。日本航空涨0.6%，全日本空输涨0.7%。

银行类股近期买盘态势暂歇。三菱UFJ金融集团跌1.4%，三井住友金融集团跌1.2%。

东芝走势波动，在平盘上下徘徊，最新跌1.0%。东芝刚刚已表示，其董事会已选择了由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。

高田仍未恢复交易，卖单积压，今日收盘料跌至跌停水准244日圆。上周有消息人士称，该气囊制造商正在准备最早本周申请破产。该股过去三个交易日暴跌33%。