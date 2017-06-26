日本股市：日经指数早盘微涨因美元/日圆持稳，高田申请破产保护

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透东京6月26日 - 日本日经指数周一早盘微涨，因美元/日圆持稳，而投资者关注点放在高田申请破产保护消息方面。
安全气囊制造商高田周一在日本申请破产保护，并表示将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求15.88亿美元的财务援助。
东京证交所称，高田申请破产保护之后，其股票将于7月27日被摘牌。高田股票将在周一全天暂停交易，上周五收报160日圆。
“高田破产是坏消息，但鉴于市场早就知道该公司陷入困境，该消息对整体投资者情绪的影响有限，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。
日经指数早盘收涨0.12%，至20,157.42点。
分析师预测，企业获利强劲的预期，会对股市构成支持。
其他个股方面，东芝跌5.3%，此前东京证券交易所决定将该公司股票从8月开始降级至二板市场。
矿业股反弹，因油价在周一早盘上涨。国际石油开发帝石涨1.86%，Japan Petroleum Exploration涨1.24%。
金融板块下跌，银行类股和保险类股分别跌0.39%和0.84%。三菱日联金融微跌0.08%，第一生命控股跌0.92%，T&D Holdings跌0.97%。
东证股价指数涨0.11%至1,613.17点。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 高琦/许娜)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。