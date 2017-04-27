日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定

路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
日经指数早盘收跌0.2%至19,243.76点，脱离上日所及的一个月高位。该指数本周料将录得3.3%的涨幅，月线或上涨1.8%。
美国股市周三下滑，之前连续两日强劲走高。公司财报稳健被围绕减税计划可行性的不确定性抵消。美国总统特朗普政府的这一减税计划没有具体说明如何在不增加联邦赤字的情况下减税。
“在美国和日本市场，投资者在上涨后进行部分获利了结是正常的，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成称。
投资者还在等待稍后将公布的日本央行为期两日政策会议的结果。市场广泛预期日本央行将维持政策不变，而且消息人士告诉路透，政策制定者对经济的看法料比上月更加乐观。
周四公布的每周资本流动数据显示，截至4月22日当周外资仍继续买超日股。
日本瑞萨电子跌9.6%，此前日经报导称，日本国有基金--产业革新机构(INCJ)计划抛售该公司接近20%的股份。
高田周四停牌，因日经报导称，这家陷入困境的公司正考虑申请破产保护，将全部业务出售给一家新成立的公司。
三菱重工跌4.1%，此前该公司于周三下调截至2017年3月全财年营业利润预估。
上涨股方面，佳能跳涨4%，一度触及2015年12月以来最高；花王涨0.7%，一度创2016年2月以来最高，周三公布强劲业绩。
东证股价指数跌0.1%至1,536.04点；JPX日经400指数跌0.1%至13,745.50点。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 白云/艾茂林)