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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 11:18 BJT

日本股市：日经指数早盘近收平，周线料上涨

路透东京6月23日 - 日股日经指数周五早盘几乎收平，因美元/日圆持稳。任天堂触及多年新高，因投资者对其将为Switch主机推出的一款新游戏寄予厚望。

日经指数早盘微跌0.01%，收于20,107.76点。该指数本周触及2015年8月以来最高，周线料上涨0.9%。

出口商类股表现不一，美元/日圆持稳在111.28，未能影响交投。丰田汽车跌0.29%，本田汽车涨0.56%，东京电子(东京威力科创)跌0.93%。

交易员表示，美联储和日本央行都已公布了货币政策决定，投资者现在要找到市场的推动因素暂时有困难。

“市场就像是提前进入了夏季假期一样，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸说。“即便在美联储升息之后，美元兑日圆也没有走强，所以投资者现在很难去追高日本股市。”

中井裕幸指出，散户在买入某些股票，譬如大涨2.2%至2008年以来最高位的任天堂。

手机运营商股票表现则逊于大盘。

东证股价指数(TOPIX)早盘收低0.09%，报1,608.98点，JPX-日经400指数下滑0.07%，至14,308.48点。(完) (编译 张涛/白云; 审校 艾茂林/戴素萍)
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