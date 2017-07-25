日本股市：日经指数盘中小升，美联储会议前陷于窄幅区间

路透东京7月25日 - 日股日经指数周二早盘中小升，在上日下跌后站稳脚跟，不过在美国联邦储备理事会(美联储，FED)政策会议结果出炉前，该指数仍陷于窄幅区间内。

日经指数涨0.05%报19,987.25点，日圆兑美元从五周高位回落，给股市带来温和支撑。日经指数上日在日圆升值的打压下，一度跌至两周低点19,901.88点。

投资者关注焦点多在美联储会议及其对金融市场的潜在影响上。美联储周二稍晚开始召开为期两天的政策会议。

“股市目前走势停滞，静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果。关键在于各个货币在对美联储看法作出反应时会朝哪个方向走，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示。

“这次不会有会后记者会，外界担心美联储会表现得过于温和。这可能引发日圆大涨，反过来将压制日经指数跌向19,500点。”

东证股价指数持平于1,621.06点。

日圆涨势暂歇，为出口商类股提供支撑。

东京电子(东京威力科创)上涨1.1%，Panasonic小涨0.4%，马自达上扬1.5%，日产(Nissan)汽车上涨0.5%，丰田汽车上升1.5%。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 张若琪/白云)