日本股市：日经指数盘中持稳；受制于日圆升值但大盘接近22个月高位

路透东京6月5日 - 日股日经指数周一早盘几无变动，受制于日圆升值，但却仍有足够动能守在上交易日创下的22个月高位附近。

0150GMT，日经指数小升0.1%至20,197.80点，稍早跌至20,104.13点。

上周五盘中高位20,239.81点，为2015年8月以来最高，因该周全球股市大涨，美股创下纪录高位。

“卖盘动能的强度并不足以让日经指数大跌。卖盘主要局限于微幅的获利了结，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

“目前这个时间点正值新的正面因素浮现，可能带动指数续创高点，但也可能轻易跌破两万点。国内没有太多刺激因素，因此市场将持续关注汇市与美股表现。”

建筑机械销售与租赁企业Kanamoto Co大涨7%，此前该公司将至2017年10月止财年的营业利润预估，由158.2亿日圆上修至171.3亿日圆(1.5512亿美元)。