日本股市：日经指数盘中持稳；受制于日圆升值但大盘接近22个月高位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月5日 - 日股日经指数周一早盘几无变动，受制于日圆升值，但却仍有足够动能守在上交易日创下的22个月高位附近。
0150GMT，日经指数小升0.1%至20,197.80点，稍早跌至20,104.13点。
上周五盘中高位20,239.81点，为2015年8月以来最高，因该周全球股市大涨，美股创下纪录高位。
“卖盘动能的强度并不足以让日经指数大跌。卖盘主要局限于微幅的获利了结，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
“目前这个时间点正值新的正面因素浮现，可能带动指数续创高点，但也可能轻易跌破两万点。国内没有太多刺激因素，因此市场将持续关注汇市与美股表现。”
建筑机械销售与租赁企业Kanamoto Co大涨7%，此前该公司将至2017年10月止财年的营业利润预估，由158.2亿日圆上修至171.3亿日圆(1.5512亿美元)。
东证股价指数下跌0.2%至1,609.24点，JPX-日经400指数跌0.25%报14,349.48点。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张荻/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为