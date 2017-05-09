日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高

路透东京5月9日 - 日本股市周二下跌，继上日涨至17个月新高后力有不逮，但日圆大幅走软等诸多因素仍对股市有很好的支撑。

日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。

地缘政治忧虑的消退也带来支撑。在基本面和宏观经济向好因素作用下，日经指数很可能最终突破20,000点大关。

“美元现稳居113日圆上方，为股市提供了巨大的助力，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa说。

“围绕整体股市的环境也在改善。很多企业之前将美元/日圆汇率预估设在105-110日圆左右，由于日圆贬值，我们现在可以预计他们中有很多将上修获利预估。”

索尼股价一度上涨2.2%，至2008年9月以来最高水准。该股之前已因上周公布的乐观财报而上涨，在一篇报导称该公司将重新推出有机发光二极体(OLED)电视后，股价进一步上扬。

昭和壳牌石油早盘收涨3.77%，出光兴产涨2.75%，两家炼油企业宣布周二稍晚将就合营业务召开联合记者会。

唐吉诃德(Don Quijote Holdings)一度上涨4.9%，这家折扣店运营商上修了截至2017年6月年度的净利预估。

Earth Chemical下跌6.4%，因之前公布第一季净利下降4.2%。

东证股价指数跌0.12%至1,583.94点。JPX-日经400指数跌0.18%至14,142.79点。