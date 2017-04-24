日本股市：日经指数触及近三周高位，因法国首轮选举结果提振冒险人气

路透东京4月24日 - 日股日经指数周一升至近三周高位。法国中间派总统候选人马克龙赢得周末首轮选举，将在5月7日与极右翼勒庞展开对决，促使投资者冒险意愿整体改善。
日圆兑美元跌至两周低点，提振日经指数。
最新民调显示马克龙将击败勒庞。对反欧盟的勒庞赢得选举的担忧，一直是打压全球股市的一个因素。
日经指数涨1.4%至18,878.31，稍早一度涨至18,910.33点，创4月5日以来最高。
“股市目前暂喘一口气，因为勒庞和极左翼梅朗雄杀入决选轮的最糟糕情况得以避免，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称。
“尽管如此，其他地缘政治风险也可能限制股市进一步上涨，比如围绕朝鲜的紧张情绪，朝鲜本周将举行建军85周年纪念。”
受地缘政治紧张持续影响，防御业相关企业上涨。
防御设备生产商石川制作所飙升15.6%。向日本自卫队供应步枪和迫击炮的丰和工业涨5.4%。防御系统设备生产商Nippon Avionics涨8.2%。
索尼涨幅达4.6%，触及3月31日以来最高，此前该公司上调截至3月31日止年度的营业利润预估，因其金融服务方面的的摊销成本下降。
索尼表示，预计年度利润约为2,850亿日圆(26亿美元)，高于2月预估的2,400亿日圆。
东证股价指数涨1.1%至1,504.37点；JPX日经400指数涨1.1%至13,467.50点。(完) (编译 李爽/刘秀红；审校 王兴亚/龚芳)