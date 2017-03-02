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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 14:20 BJT

日本股市：日经指数触及14个月高点，受日圆走软及美股飙升提振

路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。

日经指数收盘涨0.9%至19,564.80点，盘中触及2015年12月以来最高水准19,668.01点。

东证股价指数 33个分项指数中有28个上涨，金融类股受到美债收益率上涨支撑，出口商类股则因日圆贬值而获得提振。

东证股价指数收盘涨0.75%至1,564.69点，JPX-日经400指数收涨0.76%至14,023.74点。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
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