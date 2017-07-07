日本股市：日经指数跌至三周低位，但未理会日本央行增购公债的决定

路透东京7月7日 - 日本股市日经指数周五跌至三周低位，此前全球股市均告下滑，不过投资者很快忽略了日本央行在市场操作中提高公债购买量的决定。

在周五的特殊市场操作中，日本央行按0.110%的收益率不限量地购买10年期公债。央行还将对五年至10年期公债的常规标购规模从之前的4,500亿日圆提高至5,000亿日圆。

股市随后缩减跌幅，因日圆走软支撑了整体人气，但投资者很快不理会央行的这个决定，转而聚焦于收市前的其他全球重大事件。

日经指数跌0.3%至19,929.09点，为6月15日以来最低收位，本周累计下跌0.5%。

美国和欧洲股票隔夜遭遇大举抛售打击了投资者的风险偏好。

市场现关注今日稍晚公布的美国就业数据。

投资者仍对欧洲收益率上升保持谨慎，市场预计欧洲央行会朝着撤出货币刺激政策的方向迈进。

“全球市场都担心宽松货币政策的终结，”Nissay Asset Management的股市分析师Isao Kubo称。

对国内需求敏感的股票明显表现不佳，例如不动产和建筑类股。三井不动产和三菱地所分别下跌2.3%和2.2%。

鹿岛建设下跌2.3%，大成建设下滑1.3%。

朝鲜在本周二试射一枚洲际弹道导弹，令半岛紧张局势升级，投资者因此处于守势。

此外，G20集团峰会将本于周末召开，日本、美国和韩国已经达成一致意见，要在此次峰会上敦促中国就遏制朝鲜核计划发挥更大作用。

乐天证券的首席全球策略师Mutsumi Kagawa表示，地缘政治风险目前给日本市场投下阴霾，日经指数的卖权-买权比率自周初以来上升。

“卖权-买权比率的上升反映出，投资者采取谨慎态度，提醒人们留意该地区的地缘政治风险。”Kagawa称。

东证股价指数跌0.5%至1,607.06点。（完） (编译 白云/孙国玉/高琦 审校 王洋/艾茂林/于春红)