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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 14:26 BJT

日本股市：日经指数近收平，守在22个月高点附近

路透东京6月5日 - 日本股市日经指数周一几近收平，随着日圆兑美元升势暂缓，日股维持在上周五触及的22个月高点附近。

建筑设备销售及租赁商Kanamoto Co劲升8.4%，因公司上修财测，且市场对公司的资产重配置计划给予正面反应。

日经指数收低0.03%，至20,170.82。

东证股价指数下跌0.15%，至1,609.97，JPX日经400指数跌0.2%，至14,358.44。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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