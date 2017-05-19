日本股市：日经早盘受美政治风波拖累下跌，高田股价因和解案上涨

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透东京5月19日 - 日经指数周五下跌，投资者对美国政治风波感到不安，不过高田股价上涨，因有四家汽车生产商同意和解与高田缺陷气囊气体发生器有关的集体诉讼。
日经指数早盘跌0.16%至19,523.27点。
该指数周二触及17个月高位，但本周料下跌1.8%，有关美国总统政治前景的不确定性打击全球风险偏好。
“在牵扯到美国的情况下，就不仅仅是地缘政治风险的问题，因特朗普执政还与刺激政策的希望有关，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。
“至于日本市场，美国政策出现任何僵局都会产生负面影响。但也可能会有积极的方面，例如与日本的贸易协商成为次要议题。”
特朗普可能在贸易问题上对日本采取强硬立场，这是本地投资者的心头大患。
高田飙涨20%，早盘收报475.0日圆，此前包括丰田汽车在内的四家汽车生产商同意以5.53亿美元，和解与高田缺陷气囊气体发生器有关的集体诉讼。
东证股价指数早盘收跌0.07%，报1,553.85；JPX-日经400指数微跌0.02%，报13,873.46。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/王颖)
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