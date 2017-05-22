日本股市：日经早盘尾随美股小幅收高，软银涨逾2%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月22日 - 日股日经指数周一早盘上涨，尾随美股升势。但美元疲弱，加上美国政治风波令投资人焦躁不安，抑制大盘涨幅。
日经指数早盘收涨0.3%至19,649.24点。
权重股软银涨逾2%，为日经指数贡献20点的升幅。此前软银和沙特主权基金筹资逾930亿美元，准备投资科技产业。
交易员称，面对美国股市上涨，投资者对股市的避险情绪有所降温，但对汇市和债市依然谨慎，这限制了日股上涨。
“投资者追高还为时过早，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura称，华盛顿政治风波或对特朗普经济政策有不利影响的担忧，令投资者感到紧张。
出口类股表现不一，美元保持守势。
丰田汽车涨0.6%，日产汽车跌0.2%。
矿业股表现超过大盘，因油价上涨。
东证股价指数早盘收涨0.35%至1,565.19点，JPX日经400指数涨0.38%至13,982.30点。(完) (编译 戴素萍/孙国玉；审校 张涛/张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为