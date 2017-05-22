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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 10:40 BJT

日本股市：日经早盘尾随美股小幅收高，软银涨逾2%

路透东京5月22日 - 日股日经指数周一早盘上涨，尾随美股升势。但美元疲弱，加上美国政治风波令投资人焦躁不安，抑制大盘涨幅。

日经指数早盘收涨0.3%至19,649.24点。

权重股软银涨逾2%，为日经指数贡献20点的升幅。此前软银和沙特主权基金筹资逾930亿美元，准备投资科技产业。

交易员称，面对美国股市上涨，投资者对股市的避险情绪有所降温，但对汇市和债市依然谨慎，这限制了日股上涨。

“投资者追高还为时过早，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura称，华盛顿政治风波或对特朗普经济政策有不利影响的担忧，令投资者感到紧张。

出口类股表现不一，美元保持守势。

丰田汽车涨0.6%，日产汽车跌0.2%。

矿业股表现超过大盘，因油价上涨。

东证股价指数早盘收涨0.35%至1,565.19点，JPX日经400指数涨0.38%至13,982.30点。(完) (编译 戴素萍/孙国玉；审校 张涛/张若琪)
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